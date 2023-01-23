『傘寿 こころほっとポエム 27×27cm 名前入り ポエム 傘寿 祝い プレゼント 傘寿祝 傘寿のお祝い 傘寿のお祝い品 父 母 祖父 祖母 80歳 80歳のお祝い 贈り物 色紙【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 11時 04分に出品され03月09日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

傘寿のお祝いメッセージとしてお名前を織り交ぜた素敵なポエムにします。

※ポエム（文章）はお人柄など考慮して当店作家が考えさせていただきます。画像は例文です

※似顔絵の制作は承っておりません。

※本商品の文字イラストは印刷となります。

※可能な限りお急ぎにも対応いたします。

【商品仕様】

フレームサイズ 27.3cm×27.3cm×1.4cm

樹脂製額縁

ガラス板

名入れ 2名様まで（1名様の場合フルネームも可）

【推奨用途】

傘寿 傘寿のお祝い 傘寿祝 傘寿のお祝い 傘寿のお祝い品 80歳の誕生日 古希 喜寿 米寿 卒寿 白寿 誕生日 などにも

【贈り物対象】

お父さん お母さん 両親 父 母 義父 義母 両親へ 祖父 祖母 おじいちゃん おばあちゃん 男性 女性 80歳

【商品イメージ】

感謝 両親への手紙 感動 おしゃれ メッセージ 花 名入れ 孫 色紙 赤 紫 黄 言葉 祝い お祝い 贈り物 オーダーメイド 名入れ 名入り 名前入り オリジナルギフト サプライズ ありがとう ネームポエム 花以外 喜ば れる 名前ポエム ネームイン ギフト