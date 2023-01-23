『VIOLENT GRIND バイオレントグラインド OG FUCK YOU WERE FROM SIMOKITA グラフィック ZIP ジッパーフードスウェット パーカー 黒x青 ブラックxブルー【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 16時 57分に出品され04月21日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バックにFUCK YOU WERE FROM SIMOKITA グラフィックとフロントワンポイントにおなじみPUSHEADデザインのグラインドパススカルをプリント

右袖には5連パススカルプリント



肉厚の裏起毛ジッパーフードスウェットです。

素材：コットン52% ポリエステル48%

S：着丈約60cm 身幅約50cm 袖丈約58cm

M：着丈約64cm 身幅約54cm 袖丈約59cm

L：着丈約68cm 身幅約58cm 袖丈約60cm

XL：着丈約72cm 身幅約62cm 袖丈約61cm

おおよその採寸ですので多少の誤差がございます。

前後3cm程度の誤差は許容範囲として参考程度にお考えください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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OG

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