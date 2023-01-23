『VIOLENT GRIND バイオレントグラインド OG FUCK YOU WERE FROM SIMOKITA グラフィック ZIP ジッパーフードスウェット パーカー 黒x青 ブラックxブルー【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 16時 57分に出品され04月21日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バックにFUCK YOU WERE FROM SIMOKITA グラフィックとフロントワンポイントにおなじみPUSHEADデザインのグラインドパススカルをプリント
右袖には5連パススカルプリント
肉厚の裏起毛ジッパーフードスウェットです。
素材：コットン52% ポリエステル48%
S：着丈約60cm 身幅約50cm 袖丈約58cm
M：着丈約64cm 身幅約54cm 袖丈約59cm
L：着丈約68cm 身幅約58cm 袖丈約60cm
XL：着丈約72cm 身幅約62cm 袖丈約61cm
おおよその採寸ですので多少の誤差がございます。
前後3cm程度の誤差は許容範囲として参考程度にお考えください。
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落札価格8400円
812 入札履歴
終了
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