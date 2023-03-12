『ふるさと納税 鎌倉市 【KEYMEMORY】 ベスパTシャツ(サイズ0)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 15時 14分に出品され03月10日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・提供元：ＫＥＹＭＥＭＯＲＹ



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-03-12〜お申し込み後1〜2週間程度で順次発送予定

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：

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カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ ふるさと納税

鎌倉市

【KEYMEMORY】

ベスパTシャツ(サイズ0)