『ふるさと納税 鎌倉市 【KEYMEMORY】 ベスパTシャツ(サイズ0)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 15時 14分に出品され03月10日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・提供元：ＫＥＹＭＥＭＯＲＹ
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-03-12〜お申し込み後1〜2週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度
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落札価格8400円
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終了
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