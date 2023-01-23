『栃木レザー 財布 二つ折り 折り財布 日本製 本革 牛革 ウォレット カラフル ユニセックス 送料無料 4OO3355【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 18時 27分に出品され03月15日 18時 27分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：牛革

サイズ：横120ｍｍ×縦95ｍｍ×厚み30ｍｍ

仕様：カードポケット×9 ポケット×3 札入×2 小銭入れ×1





国産の栃木レザーを使用しており、経年変化が楽しめる手になじみやすいレザー商品です。

シンプルかつ使い易いデザインで、カードポケット部が二重になっており、たくさんのカードが入る多収納の構造になっています。

コンパクトな二つ折り財布なので、ビジネスシーンにもぴったりの商品です。



※ブラウザの関係により、実際の商品より多少色味が異なる場合がございます。



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