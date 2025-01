送料無料 デウス エクス マキナ フーディ メンズ ALL CAPS HOODY DEUS EX MACHINA DMF88526 黒 グレー ブランド 長袖【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

採寸

単位(cm)/身幅/裄丈/着丈

XS(2S)/53/85/65.5

S/55/88/66

M/57/90/71

L/59/94/71.5

XL(2L)/64/94/73

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド:DEUS EX MACHINA デウス エクス マキナ

アイテム:フーディ

スタイルNo:DMF88526

商品名:ALL CAPS HOODY

性別:メンズ

原産国:Turkey 他

素材:綿 100%

DEUS EX MACHINA(デウス エクス マキナ)より「ALL CAPS HOODYE」です。

シドニーにあるバイクショップ「Deus House of Simple Pleasures」デザインのプルオーバーパーカーです。柔らかな着心地に、程よい裏起毛で温かく着ていただけます。シンプルなデザインなので、コーディネートに合わせやすいアイテムです。

