『送料無料 デウス エクス マキナ フーディ メンズ ALL CAPS HOODY DEUS EX MACHINA DMF88526 黒 グレー ブランド 長袖【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 09分に出品され04月29日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
単位(cm)/身幅/裄丈/着丈
XS(2S)/53/85/65.5
S/55/88/66
M/57/90/71
L/59/94/71.5
XL(2L)/64/94/73
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：DEUS EX MACHINA デウス エクス マキナ
アイテム：フーディ
スタイルNo：DMF88526
商品名：ALL CAPS HOODY
性別：メンズ
原産国：Turkey 他
素材：綿 100％
DEUS EX MACHINA(デウス エクス マキナ)より「ALL CAPS HOODYE」です。
シドニーにあるバイクショップ「Deus House of Simple Pleasures」デザインのプルオーバーパーカーです。柔らかな着心地に、程よい裏起毛で温かく着ていただけます。シンプルなデザインなので、コーディネートに合わせやすいアイテムです。
ブランド トップス パーカー スウェット 長袖 ウェア スポーティ ロゴ シンプル カジュアル ストリート おしゃれ 裏地 裏起毛 プルオーバーパーカー※こちらの商品は並行輸入品です
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落札価格8400円
149 入札履歴
終了
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