エッセンシャルズ ニューエラ キャップ Chicago White Sox 新作 帽子 59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ レア メンズ ユニセックス NEW ERA 正規品 韓国 [帽【2024年最新】

商品情報

【New Era Fear of God Essentials】

59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ



【カラー】

Chicago White Sox



【サイズ】

6 7/8 (54.9cm)

7 (55.8cm)

7 1/8 (56.8cm)

7 1/4 (57.7cm)人気サイズ

7 3/8 (58.7cm)人気サイズ

7 1/2 (59.6cm)人気サイズ

7 5/8 (60.6cm)人気サイズ

7 3/4 (61.5cm)

7 7/8 (62.5cm)

8 (63.5cm)



メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAR OF GOD。



そのディフュージョンラインFEAR OF GOD ESSENTIALSとのコラボレーションモデル。



フロントにFEAR OF GODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。



内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAR OF GOD ESSENTIALSのラベルが付きます。



シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットの59FIFTY。