『asics/アシックス 3123A588-411 ＧＡＭＥ ＢＡＧ Ｌ 野球 エキップメント（ユニ） ネイビーＸブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 17分に出品され03月03日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 その他：ネーム入れ対応/旧商品：BEA271



[ブランド名]

asics/アシックス



[商品名]

ＧＡＭＥ ＢＡＧ Ｌ



[品番]

3123A588-411



[素材]

素材：ポリエステル



[サイズ]

サイズ：OS（W64xH34xD32cm）容量：約65L



[カラー]

ネイビーＸブラック



[生産国]

ベトナム