『ふるさと納税 Mayu-ket(R) ハーフ・オレンジ（米阪パイル織物株式会社） 和歌山県橋本市【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月15日 15時 50分に出品され05月15日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
サイズ：100cm×140cm
素 材：パイル糸（毛羽部分）綿100％
地糸【縦糸】綿99% ポリウレタン1%【横糸】ポリエステル100%
配送について
随時発送いたします。
タイプ：【常温】
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¥ 8240
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¥ 8660
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¥ 8657
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¥ 8606
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¥ 8586
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¥ 8585
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¥ 8582
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¥ 8544
落札価格8400円
231 入札履歴
終了
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