『ふるさと納税 Mayu-ket(R) ハーフ・オレンジ（米阪パイル織物株式会社） 和歌山県橋本市【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月15日 15時 50分に出品され05月15日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

サイズ：100cm×140cm



素 材：パイル糸（毛羽部分）綿100％

地糸【縦糸】綿99% ポリウレタン1%【横糸】ポリエステル100%



配送について

随時発送いたします。



タイプ：【常温】