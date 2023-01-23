『ふるさと納税 高知市 久礼・純米吟醸酒 1800mL 1本 【AX30】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 42分に出品され03月12日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：有限会社近藤酒店
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申し込みより1週間程度で発送いたします。
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度
ふるさと納税 純米吟醸 神代の舞 兵庫県加西市
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 桂月 相川誉 山廃純米酒58 720mL 2本 【AX239】
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 桂月 相川誉 山廃純米酒58 1800mL 1本 【AX228】
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 桂月 吟之夢 純米吟醸55 720mL 2本 【AX250】
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 桂月 吟之夢 純米吟醸55 1800mL 1本 【AX247】
¥ 8400
ふるさと納税 安中市 【群馬県安中市】 日本酒「温泉マーク1661」 720ml×2本
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 土佐酒造 桂月 スパークリング酒 匠(ジョン)750mL 1本 【AX153】
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 酔鯨 純米吟醸 吟麗720mL・酔鯨 純米酒 八反錦60%720mL 【AX190】
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 酔鯨 純米吟醸 高育54号720mL・酔鯨 純米酒 八反錦60%720mL 【AX188】
¥ 8400
ふるさと納税 高知市 酔鯨・純米吟醸 高育54号 720mL 酔鯨・純米吟醸 吟麗 720mL 【AX186】
¥ 8400
ふるさと納税 那智勝浦町 【紀州の地酒】吟醸純米酒「日本城」1800ml
¥ 8400
ふるさと納税 那智勝浦町 「日本城」純米大吟醸酒と純米吟醸酒「根来」720ml飲み比べセット
¥ 8400
ふるさと納税 郡山市 福島県郡山市 郡山地酒探訪 6本詰め 180ml×6
¥ 8400
ふるさと納税 秋田市 銀鱗(ぎんりん)純米こまち美人 1.8L
¥ 8400
ふるさと納税 安来市 月山 芳醇辛口純米 720ml×2本
¥ 8400
ふるさと納税 鬼北町 鬼北の雉酒(300ml)2本セット
¥ 8400
ふるさと納税 印南町 【紀州の地酒】吟醸純米酒「日本城」1800ml
¥ 8400
ふるさと納税 印南町 「日本城」純米大吟醸酒と純米吟醸酒「根来」720ml飲み比べセット
¥ 8400
落札価格8400円
928 入札履歴
終了
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