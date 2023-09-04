『ふるさと納税 勝山市 【福井県産】六条大麦が香るドリップコーヒー30パック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 12時 51分に出品され03月09日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：Ｇｅｏｓｔｕｄｉｏ
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-09-04より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。
・申込受付期間：〜2023/10/15迄
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 羽生市 プレミアムコーヒー飲み比べ4種セット
¥ 8400
ふるさと納税 カフェラテベース(4倍希釈無糖)500ml×2本_12-C501_(都城市) コーヒー カフェラテベース ホットもアイスも 2本セット 自家焙煎.. 宮崎県都城市
¥ 8400
ふるさと納税 旭川市 北海道旭川焙煎 ワイズコーヒー 旭川市西神楽工場直送 深煎厳選100g×10袋(豆)
¥ 8400
ふるさと納税 旭川市 北海道旭川焙煎 ワイズコーヒー 旭川市西神楽工場直送 深煎厳選100g×10袋(挽き)
¥ 8400
ふるさと納税 西尾市 「マンジェリコン珈琲」(200g/袋)×2袋 T037
¥ 8400
ふるさと納税 和歌山市 コーヒー豆キリマンジャロ・モカイルガチェフェ各300gとカリタ102コーヒーフィルター100枚
¥ 8400
ふるさと納税 和歌山市 自家焙煎コーヒー豆(ワコーミックス・キューバ 各300g)カリタ102コーヒーフィルター100枚
¥ 8400
ふるさと納税 和歌山市 コーヒー豆(ストロング・ヨーロピアン 各300g)とカリタ102コーヒーフィルター100枚
¥ 8400
ふるさと納税 射水市 ささやきコーヒーギフトボックス(ささやきバージョン)
¥ 8400
ふるさと納税 犬山市 サントリー ボス カフェオレ 1ケース
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ふるさと納税 那須町 高品質コーヒー豆飲み比べセット(ブラジル200g・エチオピア200g)【挽き豆】〔P-92〕
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ふるさと納税 那須町 高品質コーヒー豆飲み比べセット(ブラジル200g・エチオピア200g)【豆のまま】〔P-92〕
¥ 8400
(まとめ）味の素AGF ブレンディポーションコーヒー無糖24個〔×5セット〕〔代引不可〕
¥ 8393
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コ-ヒ-ばかの店 アロマブレンド『キリマンジャロの雫』 1kg 100杯?140杯 豆のまま コーヒー豆/浅煎り（シナモンロースト） 宅急便
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落札価格8400円
400 入札履歴
終了
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