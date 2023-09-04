『ふるさと納税 勝山市 【福井県産】六条大麦が香るドリップコーヒー30パック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 12時 51分に出品され03月09日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：Ｇｅｏｓｔｕｄｉｏ



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-09-04より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。

・申込受付期間：〜2023/10/15迄

・配達外のエリア：

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度