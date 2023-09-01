『ふるさと納税 藤枝市 ルイボスティーブレンド「LUCY」50パック入り×1袋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 32分に出品され03月16日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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