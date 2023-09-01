『ふるさと納税 藤枝市 ルイボスティーブレンド「LUCY」50パック入り×1袋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 32分に出品され03月16日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：株式会社八木音
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-09-01より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。
・申込受付期間：〜2023-11-11
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：入金確認後2週間程度
ふるさと納税 高千穂町 高千穂釜炒り茶(ティーバッグ)1袋20パック入×7袋セット
¥ 8400
2ケースセットコカコーラ 綾鷹 特選茶特定保健用食品 特保 500mlペットボトル×24本入×（2ケース）
¥ 8397
丸久小山園 抹茶 金輪 200g缶
¥ 8393
〔まとめ買い〕伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 600ml ×48本〔24本×2ケース〕 ペットボトル〔代引不可〕
¥ 8393
〔まとめ買い〕キリン 午後の紅茶 レモンティー ペットボトル 500ml×48本（24本×2ケース）〔代引不可〕(代引不可)
¥ 8393
宗偏流 抹茶 宮の白 200g
¥ 8393
丸久小山園 宇治茶 玉露 久誉 90g缶
¥ 8392
抹茶 MATCHA powdered grenn tea 神楽殿 100g入り 山政小山園 薄茶用又は濃茶用 国産 京都府産宇治抹茶 100g入 100g 薄茶用 薄茶 濃茶 濃茶用
¥ 8392
お茶の樋之口園 -上知覧深蒸し茶?後岳産100g700円10本セット
¥ 8392
八女茶 岩?園製茶 煎茶 (松) 100g 袋詰×10袋 セット 福岡県産 茶葉
¥ 8392
ケース販売：業務用 煎茶ティーパック１０g×100P×8本
¥ 8392
抹茶 濃茶 常盤 120g 缶入
¥ 8392
香典返し 葬儀お返し ギフト 仏事 お茶 緑茶 八女茶 煎茶 玉露 YK2-70 八女茶の里
¥ 8389
きよ泉 宇治茶ギフト 手摘み玉露 (100g) 手摘み煎茶 (100g) 木箱入り 最高級 最高峰 高級宇治茶ギフト 煎茶 玉露 お茶ギフト
¥ 8389
高級抹茶抹茶 粉末 朝比奈 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8387
【送料無料】オリヒロ 賢人の緑茶 (4g×30本)×8個セット｜食後の血糖値・中性脂肪が気になる方、血圧が高めの方に｜機能性表示食品
¥ 8386
梅醤番茶 無添加 オーガニック 無双本舗 有機梅干番茶・スティック8g×20 7個セット 送料無料
¥ 8386
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¥ 8386
落札価格8400円
629 入札履歴
終了
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