『ふるさと納税 伊藤園 おーいお茶 濃い茶 600ml PET × 24本 [機能性表示食品](a1344) 静岡県富士市【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 09時 16分に出品され03月28日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
緑茶600ml PET × 24本
配送について
入金確認後から1ヶ月〜2ヶ月以内に発送
タイプ：【常温】
初盆 新盆 お返し お茶 仏事 3，000円 ギフト 4個セット 八女茶 煎茶 熱湯玉露 のし付き 茶葉 HK2-30-4 八女茶の里
¥ 8400
ふるさと納税 PET沖縄緑茶 かふう -香風- 525ml 沖縄県名護市
¥ 8400
ふるさと納税 特茶 サントリー 緑茶 伊右衛門 特定保健用食品 500ml×24本 熊本県錦町
¥ 8400
ふるさと納税 和束町 【新茶・令和5年度産】和束産宇治茶 煎茶・かぶせ茶セット 久保見製茶 (2023年6月上旬以降発送)
¥ 8400
ふるさと納税 和束町 【新茶・令和5年度産】 和束茶 上嶋爽禄園の特上煎茶120g×1缶(2023年5月下旬以降発送分)
¥ 8400
ふるさと納税 藤枝市 新茶 静岡煎茶180g×1缶
¥ 8400
伊藤園 お〜いお茶 新茶 プレミアムティーバッグ 20袋入り×16箱セット
¥ 8400
ふるさと納税 高千穂町 高千穂釜炒り茶(ティーバッグ)1袋20パック入×7袋セット
¥ 8400
2ケースセットコカコーラ 綾鷹 特選茶特定保健用食品 特保 500mlペットボトル×24本入×（2ケース）
¥ 8397
丸久小山園 抹茶 金輪 200g缶
¥ 8393
〔まとめ買い〕伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 600ml ×48本〔24本×2ケース〕 ペットボトル〔代引不可〕
¥ 8393
〔まとめ買い〕キリン 午後の紅茶 レモンティー ペットボトル 500ml×48本（24本×2ケース）〔代引不可〕(代引不可)
¥ 8393
宗偏流 抹茶 宮の白 200g
¥ 8393
丸久小山園 宇治茶 玉露 久誉 90g缶
¥ 8392
抹茶 MATCHA powdered grenn tea 神楽殿 100g入り 山政小山園 薄茶用又は濃茶用 国産 京都府産宇治抹茶 100g入 100g 薄茶用 薄茶 濃茶 濃茶用
¥ 8392
お茶の樋之口園 -上知覧深蒸し茶?後岳産100g700円10本セット
¥ 8392
八女茶 岩?園製茶 煎茶 (松) 100g 袋詰×10袋 セット 福岡県産 茶葉
¥ 8392
ケース販売：業務用 煎茶ティーパック１０g×100P×8本
¥ 8392
落札価格8400円
120 入札履歴
終了
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