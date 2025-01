ピノ ノワール ミルズ マウント ハーラン [2017]カレラ (赤ワイン) [S]【新年の贈り物】

《ワイン・スペクテイター》より抜粋

評点:92点

飲み頃:今〜2025年



Suave, richly fruity, with ebullient cooking spice accents to the well-knit raspberry tart and cherry compote flavors. Silky tannins on the finish, with creaminess and bright forest floor notes. Drink now through 2025. 964 cases made.