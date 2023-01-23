『ディプティック 香水 DIPTYQUE オーデサンス オー ドトワレ EAU DES SENS EDT100ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 00時 18分に出品され03月03日 00時 18分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パッケージには森林や花々が描かれ、
優しさと力強さの両方を感じるディプティックのこれまでにない新しい香り。
シトラス、フローラル、スパイス、ウッドの様々な要素が混ざり合う香り。
トップ：オレンジブロッサム、ビターオレンジ
ミドル：ジュニパーベリー
ラスト：パチュリ、アンジェリカ
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DIPTYQUE
EAU DES SENS EDT 100ml
パッケージには森林や花々が描かれ、
優しさと力強さの両方を感じるディプティックのこれまでにない新しい香り。
シトラス、フローラル、スパイス、ウッドの様々な要素が混ざり合う香り。
トップ：オレンジブロッサム、ビターオレンジ
ミドル：ジュニパーベリー
ラスト：パチュリ、アンジェリカ
※ご注意※
※パッケージや容器のデザインがリニューアル等の理由により、写真と異なる場合がございます。
※デザイン等はお選びできませんので、予めご了承くださいませ。
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落札価格8400円
31 入札履歴
終了
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