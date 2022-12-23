【12/5 韓国発売】予約【5種セット】【初回限定ポスター丸めて】Red Velvet レッドベルベット【The ReVe Festival 2022 : Birthday】Digipack Ver. 送料無料【2024年最新】

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発売・発送

・韓国発売日：2022年12月5日 予定

・弊社発送日：発売日より5日〜14日以内に発送予定（多少前後あり）

※ 輸入情勢により発送が遅延する場合がございます。



配送方法

日本郵便

・ 宅配便

※ ご注文の数量により発送方法の変更がある場合がございます。



注意事項



※ 初回限定特典につきましては無くなり次第予告なく終了となります。

※ 制作者の都合により販売中止や予定数量の確保ができない場合がございます。

※ 本商品は予約商品の為、お客様のご都合によるキャンセル・返品・交換は承っておりません。

※ 商品不良による返品・交換など対応期間は商品到着より3日以内とさせて頂きます。

予めご了承ください。

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

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