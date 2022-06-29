『【特典付3形態セット/新品】 Made in (初回限定盤A+初回限定盤B+通常盤) CD+DVD King & Prince キンプリ アルバム 倉庫L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 05時 49分に出品され03月13日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【在庫品】

アーティスト/コンテンツタイトル：King & Prince

商品種別：CD

発売日：2022/06/29

JANコード：4988031514481

関連ジャンル：ポップス歌謡曲

封入特典：フォトブックレット(28P)/フォトブックレット(28P)/ソロジャケット5種セット

外付け特典：ステッカーシート(A6サイズ）/クリアポスター(A4サイズ）/アクリルスマホスタンド

注意事項：