関ジュ 夢の関西アイランド2020 DVD+ 狼煙DVD 2つ【コストコ お買い得】

商品情報

商品の包装にわずかな傷や損傷がある可能性があります。

関ジュ 夢の関西アイランド2020 DVD

<商品詳細>

『関ジュ 夢の関西アイランド2020 in 京セラドーム大阪 〜遊びにおいでや!満足100%〜』DVD



<収録内容>

Disc-1:「関ジュ 夢の関西アイランド2020 in 京セラドーム大阪 〜遊びにおいでや!満足100%〜」ライブ本編

Disc-2:

「関ジュ 夢の関西アイランド2020 in 京セラドーム大阪 〜遊びにおいでや!満足100%〜」ドキュメンタリー

関西ジャニーズJr.スペシャルコメンタリー

特典:オフィシャルフォトブック(28P)封入



なにわ男子 aぇgroup lilかんさい

道枝駿佑 長尾謙杜 大西流星 大橋和也 藤原丈一郎 高橋恭平 西畑大吾





限定受注生産品