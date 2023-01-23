『Cuisinart クイジナート クラシックトースター ステンレス コンパクトトースター Metal Classic 2-S Kitchenがお届け!【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 08分に出品され04月19日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品コード 23006095akc