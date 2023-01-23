『CHIKYU-SEKAI ヘッドホンリケーブル(1.2m)(MMCX⇔3.5mmステレオミニ) CHIKYU-SEKAI SOLOMON-MMCX-3.5 返品種別A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 22分に出品され03月19日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：お取り寄せ/2021年05月 発売/メーカー開発の銅をベースとした独自開発の合金導体を採用皮膜に二種類の素材を使う複合絶縁皮を採用すべてのケーブルは厳選した素材を採用しハンドメイドで作成/[SOLOMONMMCX35]