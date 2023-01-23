『AK-FDV10R 10インチ液晶 地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー.AKART【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 08分に出品され03月30日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
地デジTC番組録画機能搭載！
microSD/SDHCカードにテレビ番組を録画！
CPRM/VRモード対応
地デジ番組を録画したDVDディスクもOK
レジューム再生機能
前回停止した位置より続き再生が可能
音楽CDリッピング録音機能
おんがくCDを外部メモリーにダイレクト録音
USBメモリ/SDカード対応
メモリデバイス内の画像・音楽データの再生が可能
多軸回転型モニター
液晶モニターをお好みの角度に調節可能
AV(RCA)入力&出力端子
RCA端子(赤・黄・白)で外部機器と接続もOK
* 本体：約262×190×48mm ※折りたたみ時
* パッケージサイズ：360×95×235mm
* インナーサイズ(3入)：375×305×255mm
* アウターサイズ(6入)：635×395×280mm
* 重量本体：約990g ※バッテリー含む
* セット内容：本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、mini-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書
※付属のTV受信用アンテナは簡易的なサービス品です。ブースター等は搭載されておりませんので、中/弱電界地域や山間部・室内・地下等では電波の量が足りず正しく受信できません。この場合、受信力の強いアンテナ(八木式アンテナやブースター搭載型室内アンテナ等)と本機を繋げて受信レベルの安定した状態で番組をご視聴ください。
* 電源定格：[本体定格]DC12V 2.0A ※ACアダプター、AC100V〜240V 50/60Hz
* 消費電力：13W
* 設置環境：[温度]0〜40、[動作姿勢]水平 ※結露なきこと
* 液晶：10.1型 TFT/LEDバックライト/1024*600RGB
* スピーカー：2W×2
* 出入力端子：電源入力、AV入力、AV出力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力
* インターフェース：[メディアプレーヤー用]USB2.0/SDHC、[地デジ録画用]microSD
* 内蔵充電池：Li-PO 7.4V 2000mAh 14.8Wh(充電/駆動時間の目安：充電時間約4時間/駆動時間約2時間)※時間は大まかな目安です。設置環境や利用方法により変化します。
* 対応フォーマット(ディスク再生)：DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW
* 対応ファイル形式(メディアプレイヤー)：[動画]MPEG1、MPEG2、AVI(720*480)、[音楽]MP3、AC3、WMA、[画像]JPEG
* EPG番組ガイド：8日
* 地デジ受信CH：地上デジタル放送(UHF、物理CH：13〜62ch)
※CATV(ケーブルテレビ)や共聴システム(マンション等)のアンテナ受信波を利用してテレビ番組を視聴される場合、電波の伝送方式が、「同一周波数パススルー方式」であることをご確認ください。
※CATV社や共聴システムによってはテレビ放送局の電波を変調して伝送している場合があります。この場合、専用のチューナー等が別途必要となります。
* 生産国：中国
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4580268462216
商品コード
4580268462216
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落札価格8400円
984 入札履歴
終了
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