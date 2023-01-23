YAMAHA TW-E3B Premium Sound True Wireless Earbuds Headphones， Bluetooth 5 aptX， Charging Case， Water-Resistant， Sweat-Resistant for Sport， Ultra Compa【2024年最新】

商品情報

新品。全国送料無料。海外倉庫からの取り寄せ。安全かつ最短期日でお客様の大切な商品をお届けいたします。お届け目安としては商品ご注文から８?２０営業日程度（天候等により遅れる可能性があります）。出荷状況は都度ご連絡いたします。税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後は商品状態確認も兼ねて弊社にて一度検品して発送させていただきます。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合：商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)



英語タイトル

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