『YAMAHA TW-E3B Premium Sound True Wireless Earbuds Headphones， Bluetooth 5 aptX， Charging Case， Water-Resistant， Sweat-Resistant for Sport， Ultra Compa【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 23分に出品され03月23日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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英語タイトル
YAMAHA TW-E3B Premium Sound True Wireless Earbuds Headphones， Bluetooth 5 aptX， Charging Case， Water-Resistant， Sweat-Resistant for Sport， Ultra Compact， Lightweight， Easy Controls (Lavender Purple)
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落札価格8400円
669 入札履歴
終了
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