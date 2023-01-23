『RT-1009WS デスク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 04分に出品され03月26日 21時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 背面にコードタップを置けるので天板や足元をスッキリ使えるデスク。幅120ｃｍ商品サイズ（外寸）(約)幅120×奥行45×高さ72.5cm内寸及び補足説明組立式成分材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード