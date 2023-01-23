『電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 コードレス マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ 剪定鋏 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 00分に出品され03月28日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【切断直径】
剪定直径4段変更可能、最大切断枝直径30mm，最小切断枝直径10mm。直径30 mm以内の木の枝は簡単に剪断でき、枝を傷つけない。(樹木の状態により変わる場合があります)
【18Vバッテリー対応可能】
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ-BL1815N BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860Bと互換性あります。
【ポータブルで軽量】
電気剪定ばさみは重量0.8kg非常に鋭くて耐久性があり、人間工学に基づいて設計されたソフトラバーグリップ、手になじみやすく、長時間使用しても手が疲れません。充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。
【幅広い用途】
庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブドウ、桜、リンゴの木などを切断できます。
【使い方は商品説明と説明書までご参考ください】
※生産ロッドにより写真と色、柄が若干異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
他モールセールに伴い出荷の遅延並びに配送の混雑が予想されます。一部商品の配送予定日より２?5日程お時間を要す
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落札価格8400円
628 入札履歴
終了
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