『ふるさと納税 指宿市 【観葉植物】幹立ちモンステラ70cm〜80cm(A-288)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 20時 43分に出品され04月22日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：一般社団法人 いぶすき観光デザイン
お申し込み・配送・その他
・発送時期：ご決済確認後30日程度で順次発送※植物の生育状態により発送が遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 指宿市 【観葉植物】ベンガルボダイジュ(フィッカス・ベンガレンシス)60cm〜80cm(012-367)
¥ 8400
フィカス ベンジャミン 斑入り １玉 １本仕立て 6号 /スターライト ビューティークイーン/同梱不可
¥ 8400
ふるさと納税 指宿市 【観葉植物】パキラ7号(T-036)
¥ 8400
おもと（万年青）麗華 ＮＯ．318
¥ 8400
パキラ ロングスクエア陶器鉢仕立ての素敵な樹形／100cm前後（8号）
¥ 8400
モンステラ スクエア陶器鉢仕立て／80cm前後（７号）
¥ 8400
モンステラ ロングスクエア陶器鉢仕立て／100cm前後（8号）
¥ 8400
モンステラ スクエア陶器鉢仕立て／85cm前後（7号）
¥ 8400
鉢花 観葉植物：リューカデンドロン サファリサンセット*リュウカデンドロン 現品をお届け 大型ヤマト便
¥ 8400
おしゃれ 観葉植物：ディフェンバキア グリーンマジック*7号 プラポット
¥ 8400
観葉植物 希少 サボテン：ヒモサボテン ヒルデウィンテラ*
¥ 8400
アルティシーマ スクエア陶器鉢仕立ての素敵な曲がり／100cm前後（8号）
¥ 8400
観葉植物 ポトス ヘゴ仕立て シャイニーホワイト ラウンドポット 陶器 目隠し 日陰に強い 玄関 ハートの葉っぱ 父の日
¥ 8400
観葉植物 ポトスタワー(ラスターポット付) Ｍサイズ
¥ 8400
ふるさと納税 赤平市 多肉植物寄せ植え 8種以上
¥ 8400
ふるさと納税 指宿市 【観葉植物】アガベベネズエラ7号(A-254)
¥ 8400
観葉植物 幸福の木8号陶器鉢 高さ約120cm
¥ 8400
おもと（万年青）羅紗獅子（覆輪気） ＮＯ．468
¥ 8400
落札価格8400円
635 入札履歴
終了
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