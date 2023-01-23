『ふるさと納税 指宿市 【観葉植物】幹立ちモンステラ70cm〜80cm(A-288)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 20時 43分に出品され04月22日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：一般社団法人 いぶすき観光デザイン



お申し込み・配送・その他

・発送時期：ご決済確認後30日程度で順次発送※植物の生育状態により発送が遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ ふるさと納税

指宿市

【観葉植物】幹立ちモンステラ70cm〜80cm(A-288)