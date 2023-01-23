『九谷焼 7号花瓶 陽光連山【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 22分に出品され04月18日 20時 22分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 金沢伝統工芸 九谷焼 径21.5×高19.5cm 木箱入り