『盛光 本職板金鋏 SLDエグリ刃 210mm HSLD0221【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 01時 32分に出品され04月08日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
盛光 本職板金鋏 SLDエグリ刃 210mm HSLD0221
【商品説明】
・主対応素材:ステンレス・GL鋼板
・全長(mm):225
・刃長(mm):40
・切断能力(mm)ステンレス板:0.5
・切断能力(mm)鉄板:0.6
・切断能力(mm)銅板:0.8
・重量350(g):
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 7.70 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8400円
31 入札履歴
終了
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