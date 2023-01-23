『胡蝶蘭DX3F（造花）・ライトピンク・高75〜80cm・光触媒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 15分に出品され03月21日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品規格 高約80cm×幅40 cm 光触媒コーティング
ラッピング付・全体の36輪、蕾9輪付きです。
この胡蝶蘭は時間がたつほど、花弁がピンと張ってきます。手書きで色のグラデーションを付けた、色合いも長い間色変わりしません。
＊この造花とても本物に近く、品質、色ともに最高級品です
会社オフィス、エントランスとか癒しを求めた造花のリアルさで見るだけで十分効果的です。
贈って喜ばれ、又、いつまでも変わらぬ美しさで、訪問する度に話題になります。
花言葉：コチョウランの英語の花言葉は「love（愛情）」「beauty（美）」「luxury（高級、豪華さ）」「refinement（上品、優雅）」です。（ネット〜引用）
? ・Shop，名:愛フラワー＆グリーン
・ＦＡＸ番号：０４８−８７８−３１６８（受付/9:00-17:00）
・メールアドレス：ａｉｋｉｋａｋｕ１７＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ（受付/24時）
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落札価格8400円
663 入札履歴
終了
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