レワード フルオーダー昇華ユニフォームシャツ Qタイプ/メンズ・レディース・ジュニア【2025の人気アイテム】

商品情報

【レワード フルオーダー昇華ユニフォームシャツ Kタイプ/メンズ・レディース・ジュニア】



全胸マーク・背番号・胸番号・左袖マークの4ヶ所すべてにマーキングできて12，000円〜（税込）！



一般男性はもちろん、ジュニアやレディースにも対応した野球・ソフトボール用ベースボールシャツ。



昇華ユニフォーム は圧倒的な軽量化と、自由なデザイン表現を実現します。



レワードのユニフォームシャツ・パンツは全て日本製です。



オプション（別途料金）で背ネームも発注可能です。



※新規のご注文は9着以上でお受けします。その後の追加ご注文分は1着からお受けします。



※シャツのサイズやカラー、マークの書体やカラーなどに関しましてはご注文後に打ち合わせさせていただきます。



※デザイン画を作成させていただき、お客様にご確認後に正式なご注文となります。修正内容がある場合は再度デザイン画を確認していただきます。



※ご注文までの流れは商品説明欄をご確認ください。