『レワード フルオーダー昇華ユニフォームシャツ Qタイプ/メンズ・レディース・ジュニア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 01時 07分に出品され05月15日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【レワード フルオーダー昇華ユニフォームシャツ Kタイプ/メンズ・レディース・ジュニア】
全胸マーク・背番号・胸番号・左袖マークの4ヶ所すべてにマーキングできて12，000円〜（税込）！
一般男性はもちろん、ジュニアやレディースにも対応した野球・ソフトボール用ベースボールシャツ。
昇華ユニフォーム は圧倒的な軽量化と、自由なデザイン表現を実現します。
レワードのユニフォームシャツ・パンツは全て日本製です。
オプション（別途料金）で背ネームも発注可能です。
※新規のご注文は9着以上でお受けします。その後の追加ご注文分は1着からお受けします。
※シャツのサイズやカラー、マークの書体やカラーなどに関しましてはご注文後に打ち合わせさせていただきます。
※デザイン画を作成させていただき、お客様にご確認後に正式なご注文となります。修正内容がある場合は再度デザイン画を確認していただきます。
※ご注文までの流れは商品説明欄をご確認ください。
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落札価格8400円
513 入札履歴
終了
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