『XM SURF MORE サーフボードリーシュ - 絡まないサーフリーシュ ショートボード＆ロングボード用 - 調節可能な超強力ストラップ 足首サポート用 - 通 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 14時 14分に出品され03月18日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 海外輸入品（並行輸入品）です。稀に輸送、通関検品の際に外箱に傷、凹みなどある場合がございますが新品ですのでご安心ください。通常5〜15営業日の納期をいただいております。