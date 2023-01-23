『ヨネックス YONEX メンズニットウォームアップシャツ テニスウォームアップウエア 50133【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 05時 53分に出品され03月12日 05時 53分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：ヨネックス YONEX

カテゴリー：テニス・バドミントン

種目：テニスウォームアップウエア

商品名：メンズニットウォームアップシャツ

商品コード：50133

カラー

・010（グレー）

・011（ホワイト）



サイズ：M・L・O

素材：ポリエステル100%

生産国：インドネシア製

（仕様）

・UVカット、吸汗速乾、ストレッチ、制電