『ニューバランス new balance ビブスセット jmtf0505【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 21分に出品され03月17日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【種別】ビブス
【メーカー名】ニューバランス(new balance)
【カラー】ブラック(BK)
ブライトチェリー(BRC)
グリーン(GRN)
ハイライト(HIL)
サックス(SAX)
【サイズ】メンズフリー(F)
【素材】ポリエステル100%
【特徴】・New balance Footballの定番商品
・トレーニングに不可欠のビブス
・2〜11番
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落札価格8399円
351 入札履歴
終了
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