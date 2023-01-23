『ニューバランス new balance ビブスセット jmtf0505【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 21分に出品され03月17日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【種別】ビブス

【メーカー名】ニューバランス(new balance)

【カラー】ブラック(BK)

ブライトチェリー(BRC)

グリーン(GRN)

ハイライト(HIL)

サックス(SAX)

【サイズ】メンズフリー(F)

【素材】ポリエステル100%

【特徴】・New balance Footballの定番商品

・トレーニングに不可欠のビブス

・2〜11番