『在庫処分特価】バボラ(Babolat) 2020 ブースト S (280g) BOOST S 海外正規品 硬式テニスラケット 121210-313レッド×ブラック×ホワイト(20y1m)[AC]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 06時 13分に出品され04月09日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SPEC
フェイスサイズ：102平方インチ
ウェイト：約280g
レングス：27インチ
バランス：約325mm
フレーム厚：23-26-23ｍｍ
ストリングパターン：16×19
推奨テンション：50-55ポンド
素材：グラファイト
名称：Babolat Boost Strike Tennis Racquet
仕様：大きめのヘッドを持ちながら軽量フレームなので、初心者やレクレーションプレイヤーに最適なラケットです。
・保証書なし
・ラケットケース付
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落札価格8399円
635 入札履歴
終了
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