『(10個セット) リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ダークグレー (DG)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 10時 08分に出品され04月24日 10時 08分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢 鉢 ガーデニング 花
高い質感でワンランク上のディスプレイ！ハンギングポット
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【商品名】
(10個セット) リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ダークグレー (DG)
【カラー、サイズ、セット内容等の選択】
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【商品内容】
[ご注意事項]
この商品は商品名に記載のとおり「×10個」でお届けします。
[商品説明]
ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 20型サイズ。
シンプルな丸型フォルム。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
やさしい風合いのナチュラルな吊具とS字フックのセット。
底穴のないタイプで、水漏れの心配いらず。
【商品スペック】
[サイズ（約）]
直径20.1（下部直径12）×高さ18.3cm
吊り下げ紐長さ（フック含む）：75cm
[内寸サイズ（約）]
直径18.7×深さ17.3cm
[材質]
ポリエチレン、綿、ステンレス鋼
[土容量...
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※下には「注意事項」もございます。必ずご確認ください。
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落札価格8399円
940 入札履歴
終了
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