(10個セット) リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ダークグレー (DG)【年末の贈り物】

商品情報

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高い質感でワンランク上のディスプレイ！ハンギングポット

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【商品名】

(10個セット) リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ダークグレー (DG)



【カラー、サイズ、セット内容等の選択】

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【商品内容】



[ご注意事項]



この商品は商品名に記載のとおり「×10個」でお届けします。



[商品説明]



ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 20型サイズ。



シンプルな丸型フォルム。



陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。



やさしい風合いのナチュラルな吊具とS字フックのセット。



底穴のないタイプで、水漏れの心配いらず。





【商品スペック】



[サイズ（約）]



直径20.1（下部直径12）×高さ18.3cm

吊り下げ紐長さ（フック含む）：75cm



[内寸サイズ（約）]



直径18.7×深さ17.3cm



[材質]



ポリエチレン、綿、ステンレス鋼



[土容量...



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