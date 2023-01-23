『TKG 遠藤商事 UK ステンレス ミキシングパドル 107cm APD0501 7-0198-0101【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 07時 10分に出品され04月11日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名

遠藤商事(株)



仕様

サイズ(cm)：107

全長×ヘッド部長さ×幅(mm)：1070×210×120

質量(kg)：0.68