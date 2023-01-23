『イタリア デローマ社製 釉薬鉢 CARAVANEポット 【丸型】 28cm 8号鉢向け 植木鉢 陶器 おしゃれ 室内園芸 観葉鉢 グレイズポット グレーズポット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 02時 34分に出品され03月24日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イタリアのTOPブランドDEROMA社の釉薬鉢です。

ガーデニングの本場ヨーロッパやアメリカでも親しまれているカラーポットです。



釉薬鉢特融の風合いでインテリアとして、あるいはベランダガーデンにも柔らかな雰囲気と植物の引き立役として役割を発揮します。



サイズ

【外側】

直径：約28cm 高さ：約25cm

底面外径：約16.0cm



【内側】

直径：約24cm 深さ：約24cm