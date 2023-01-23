『north peak(ノースピーク) ボディプロテクター キッズ ジュニア NP-1606 BK 135【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 19時 30分に出品され05月03日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

north peak(ノースピーク) ボディプロテクター キッズ ジュニア NP-1606 BK 135



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。