『CUESOUL(キューソール) Aglaia(アグライア) 2BA 佐々木沙綾香選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 00時 36分に出品され04月18日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品仕様

スペックデータ

材質：90%タングステン

単体重量：18.0g

全長：43.0mm

最大径：7.6mm

タイプ：2BA



内容物

・バレル×1set(3個)



商品説明

(2021.10.10 発売商品)

佐々木沙綾香選手のCUESOULバレル第1弾。

グリップエリアには、オーソドックスなリング+ドットカット、ステップカットの2種類を配置。

どちらをメインにグリップするかでグリップ力・抜け感が異なるデザインです。

ノーカットエリアとの境に設けられたわずかな段差は、グリップの力をより伝わりやすくすると同時に、スローイングの良いリズムを作ることにも一役買ってくれます。



ご注意

※こちらはバレルのみの商品となります。シャフト、フライト、チップ等は別途お買い求めください。

※商品ページ掲載の商品仕様等は、予告無しに変更となる場合がございます。



SayakaSasaki