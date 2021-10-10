『CUESOUL(キューソール) Aglaia(アグライア) 2BA 佐々木沙綾香選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 00時 36分に出品され04月18日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品仕様
スペックデータ
材質：90%タングステン
単体重量：18.0g
全長：43.0mm
最大径：7.6mm
タイプ：2BA
内容物
・バレル×1set(3個)
商品説明
(2021.10.10 発売商品)
佐々木沙綾香選手のCUESOULバレル第1弾。
グリップエリアには、オーソドックスなリング+ドットカット、ステップカットの2種類を配置。
どちらをメインにグリップするかでグリップ力・抜け感が異なるデザインです。
ノーカットエリアとの境に設けられたわずかな段差は、グリップの力をより伝わりやすくすると同時に、スローイングの良いリズムを作ることにも一役買ってくれます。
ご注意
※こちらはバレルのみの商品となります。シャフト、フライト、チップ等は別途お買い求めください。
※商品ページ掲載の商品仕様等は、予告無しに変更となる場合がございます。
SayakaSasaki
CUESOUL(キューソール) Anubis(アヌビス) 2BA 津波良二選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
CUESOUL(キューソール) Anubis(アヌビス) 2BA 津波良二選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Roman Type4(ローマン タイプ4) STEEL 宮脇実由選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Roman Type4(ローマン タイプ4) STEEL 宮脇実由選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Gomez Type13 Plain(ゴメス タイプ13 プレーン) 2BA 山田勇樹選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Gomez Type13 Plain(ゴメス タイプ13 プレーン) 2BA 山田勇樹選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) OLIVARES(オリバレス) 2BA 大石藍貴選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) OLIVARES(オリバレス) 2BA 大石藍貴選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Roman Type3(ローマン タイプ3) 2BA 宮脇実由選手モデル (ダーツ バレル)
¥ 8399
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Roman Type3(ローマン タイプ3) 2BA 宮脇実由選手モデル (ダーツ バレル)
¥ 8399
TARGET(ターゲット) HEMA 02 SWISS POINT STEEL 23g ＜190125＞ (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
TARGET(ターゲット) HEMA 02 SWISS POINT STEEL 23g ＜190125＞ (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
DYNASTY(ダイナスティー) ASTRA DARTS DRAGOON3(ドラグーン3) No.5 森窪龍己選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)
¥ 8399
バレル ダイナスティー トリプレイト DYNASTY TRIPLEIGHT charm2 Rainbow95 武山郁子モデル(ポスト便OK/6トリ)
¥ 8399
ダーツ バレル TRiNiDAD PRO Gomez13 Plain トリニダード プロ ゴメス13 プレーン 山田勇樹 選手考案モデル (ポスト便OK/5トリ)
¥ 8399
コスモダーツ フィットシャフト メタル チタニウム シャフト チタン スピン ロック1
¥ 8394
エスフォー マグダラワイン バレル
¥ 8387
コスモダーツ フィットシャフト メタル チタニウム シャフト チタン スピン ロック4
¥ 8387
落札価格8399円
817 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！