LULUFUN ブロック ダナン大聖堂 ピンク 積み木 おもちゃ 立体パズル 組立て Pink Church of The Sacred H【2025年度カレンダ】

商品情報

ブロック(おもちゃ)

【商品名】

LULUFUN ブロック ダナン大聖堂 ピンク 積み木 おもちゃ 立体パズル 組立て Pink Church of The Sacred Heart of Jesus 建物 有名な観光スポット 知育玩具 マイクロ型 子供 大人 誕生日 クリスマス プレゼント(7017pcs)



【商品説明】

・かわいいピンク色の大聖堂:ダナン大聖堂にはベトナムのホーチミン市にあり、外観がピンク色であるため、「ピンクの教会」としても知られています。ピンクの外観が美しいゴシック様式の大聖堂、女の子に大歓迎です。完成品は自分で撮った写真と比べることも面白く、旅行のことを思い出さないでしょうか。

・エコ素材:ABS樹脂プラスチックを採用しており、耐久性がいい、毒性も変形もなく、安全性が高いです。可愛い



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 40.30 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

セラーコードX09Z69R8NR