決算処分プライス ミズノ 野球 軟式用バット ウィングファイター (金属製/84cm/平均570g) 1CJMR1498409 ※返品不可※【新年の贈り物】

商品情報

野球 / バット / 軟式用【金属製】 / その他

とにかく軽い！操作性しやすいこの1本！



サイズ

長さ／84cm

最大径／平均Φ69mm

カラー

ワンカラー

素材

ZX70

原産国

日本製

質量

平均570g

グリップテープ

2ZT210

バランス

トップバランス（ロングヒッター向き）

バットのバランスを先端におき、ボールに負けないヘッドの効いたスイングを可能にします。

発売シーズン

2020年秋冬



【メーカー取り寄せ商品】

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