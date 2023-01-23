『決算処分プライス ミズノ 野球 軟式用バット ウィングファイター (金属製/84cm/平均570g) 1CJMR1498409 ※返品不可※【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 05時 48分に出品され04月26日 05時 48分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
野球 / バット / 軟式用【金属製】 / その他
とにかく軽い！操作性しやすいこの1本！
サイズ
長さ／84cm
最大径／平均Φ69mm
カラー
ワンカラー
素材
ZX70
原産国
日本製
質量
平均570g
グリップテープ
2ZT210
バランス
トップバランス（ロングヒッター向き）
バットのバランスを先端におき、ボールに負けないヘッドの効いたスイングを可能にします。
発売シーズン
2020年秋冬
【メーカー取り寄せ商品】
こちらの商品はメーカー手配の為、完売の場合もございます。在庫の有無・納期のご連絡はご注文受付メールにてご確認下さい。
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落札価格8399円
722 入札履歴
終了
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