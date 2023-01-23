『[スワンズ] 日本製 スポーツ サングラス イーノックス エイト E-NOX EIGHT8 (マラソン ランニング 陸上競技 ボールスポーツ サ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 54分に出品され03月29日 16時 54分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 偏光レンズ・0051 SIL Free Size EN8-0051_SIL

・・Color:0051 SILStyle:偏光レンズ

・日本製サングラス

・レンズタイプ：偏光レンズ

・おすすめ用途：ランニング、マラソン、サイクリング、ゴルフ、テニス、フィッシング

・可視光線透過率：27％（晴天〜曇天向き/偏光度97％以上）

・紫外線透過率 0.1％以下（UVカット99.9％以上）