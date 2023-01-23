『Bluetooth イヤホン 気LED残量表示 両耳 左右分離型M10-012【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 48分に出品され03月08日 07時 48分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bluetooth イヤホン 気LED残量表示 両耳 左右分離型M10-012
【商品説明】
・Bluetooth信号が左右同時に伝送可能で周りの環境に影響されずより安定して接続し、従来のワイヤレスイヤホンの音切れや遅延などの弱点を軽減し、ゲームプレイや映画鑑賞のときに「画面と音がズレている」といったストレスから解放されます。更に、明瞭なLEDディスプレイ液晶表示により、バッテリー残量が一目瞭然で、より親切な使用感体験をもたらします。
・で人気のワイヤレスイヤホンが多くてどんなものを選べばいいか分からない」という初心者の方にもおすすめです。
・
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 9.90 cm
奥行 : 11.50 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【発送について】
※配送等についてご要望のある場合は要望欄やチャットなどで事前にご相談くださいませ。
※熨斗やラッピングその他ギフト包装の対応は承っておりません。ご了承くださいませ。
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落札価格8399円
596 入札履歴
終了
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