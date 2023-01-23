『送料無料 ガラススイバン L 2個セット 容器 メダカ鉢 金魚鉢 水培 大 おしゃれ テラリウム 透明 硝子瓶 花器 フラワーベース 北海道・沖縄・離島出荷不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 03時 12分に出品され03月17日 03時 12分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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営業日でしたら当日ご回答させて頂きます。
シンプルで洗練されたデザインがおしゃれ!
小さな気泡が散りばめられたガラスの質感はとても涼しげ
【サイズ】
直径：約30cm 高さ：約18cm
【素材】ガラス
【生産国】中国
【注意】
商品により表面の色調が違いますので、神経質な方はご注文をお控え下さい。
光の加減で多少色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。
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落札価格8399円
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終了
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