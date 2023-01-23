『2023年改良/最強の安定感 woleyi 卓上タブレットセキュリティスタンド 改良クリップ盗難防止 iPadホルダー 9-14インチ全機種【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 18時 51分に出品され03月24日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

2023年改良/最強の安定感 woleyi 卓上タブレットセキュリティスタンド 改良クリップ盗難防止 iPadホルダー 9-14インチ全機種



【商品説明】

・【360回転】この商用セキュリティ盗難防止iPadスタンドは、金属製のアームマウントジョイントを備えており、360度回転を自由に調整できるだけでなく、壊れにくく、最適な表示を簡単に調整できます角度。レジとお客様の間で簡単陳列！

・【ビジネスアシスタント】woleyi盗難防止タブレットスタンドは、POS、ショールーム、デスク、ホテル、教育業界、コンビニエンスストア、食料品店、ファーストフードレストラン、薬局、ガソリンスタンドなどで効率的なビジネスアシスタントになります。

・【幅広い互換性】デスクトップ盗難防止スタンドブラケットは最新のデザインで、9インチ～14インチの大型タブレットに



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。