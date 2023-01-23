『ZUGU iPad 第9/8/7世代 ケース (2021， 2020， 2019) 10.2インチ 極薄 落下衝撃保護 ８段階 スタンド 機【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 03時 35分に出品され03月19日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ZUGU iPad 第9/8/7世代 ケース (2021， 2020， 2019) 10.2インチ 極薄 落下衝撃保護 ８段階 スタンド 機



【商品説明】

・【使いやすさへの配慮】しっかりと閉じるスマートカバーは更に開きやすくなり、オートスリープ/ウェイク機能搭載のほか、バッテリーの消耗を防ぐアンチ・スライド仕様。Appleペンシル専用伸縮ポケット付き。ケース側面のペン置きは、ワイヤレス充電対応機種（apple pencil第二世代機種）のみとなり、iPad 10.2およびiPad mini 4/5サイズにはありません。

・【抜群の安定感】角度調節ができる一般的なiPadケースは２～３段階程度が主流ですが、マグネティック・キックスタンド採用のZUGU アイパッド第7/8/9世代 ケースなら、8段階の角度調整が可能に。 どんな場所でも、そし



【サイズ】

高さ : 2.01 cm

横幅 : 18.69 cm

奥行 : 26.39 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。