『ZUGU iPad 第9/8/7世代 ケース (2021， 2020， 2019) 10.2インチ 極薄 落下衝撃保護 ８段階 スタンド 機【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 03時 35分に出品され03月19日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZUGU iPad 第9/8/7世代 ケース (2021， 2020， 2019) 10.2インチ 極薄 落下衝撃保護 ８段階 スタンド 機
【商品説明】
・【使いやすさへの配慮】しっかりと閉じるスマートカバーは更に開きやすくなり、オートスリープ/ウェイク機能搭載のほか、バッテリーの消耗を防ぐアンチ・スライド仕様。Appleペンシル専用伸縮ポケット付き。ケース側面のペン置きは、ワイヤレス充電対応機種（apple pencil第二世代機種）のみとなり、iPad 10.2およびiPad mini 4/5サイズにはありません。
・【抜群の安定感】角度調節ができる一般的なiPadケースは２～３段階程度が主流ですが、マグネティック・キックスタンド採用のZUGU アイパッド第7/8/9世代 ケースなら、8段階の角度調整が可能に。 どんな場所でも、そし
【サイズ】
高さ : 2.01 cm
横幅 : 18.69 cm
奥行 : 26.39 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8399円
846 入札履歴
終了
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