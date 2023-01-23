『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) TABLE BOUQUET クリア 高さ17cm FLOWER(フラワー) G597-17-【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 12時 02分に出品され03月13日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) TABLE BOUQUET クリア 高さ17cm FLOWER(フラワー) G597-17-



【商品説明】

・1.12

・17×17×17

・ソーダガラス



【サイズ】

高さ : 19.70 cm

横幅 : 19.90 cm

奥行 : 25.70 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。