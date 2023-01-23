『MAZEL(マゼル) ゴルフ 中空ヘッド アイアン3本セット(番手:#2，#3，#4) スチールシャフト 右利き (イエロー，単品 番手:3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 19分に出品され03月21日 16時 19分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

MAZEL(マゼル) ゴルフ 中空ヘッド アイアン3本セット(番手:#2，#3，#4) スチールシャフト 右利き (イエロー，単品 番手:3



【商品説明】

・クラブの長さ: 2番39.75インチ、3番39.25インチ、4番38.75インチ、5番38.25インチ、6番37.75インチ、7番37.25インチ、8番36.75インチ、9番36.25インチ、PW35.75インチ

・セット内容:#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#PW

・ライ角: 2番60度、3番60.5度、4番61度、5番61.5度、6番62度、7番62.5度、8番63度、9番63.5度、PW64度

・ロフト角: 2番18度、3番20度、4番23度、5番26度、6番29度、7番32度、8番36度、9番40度、PW44度

・素材：ステンレス鋼431



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。