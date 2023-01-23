『エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 大容量57L 29 cm グリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 00分に出品され03月09日 04時 00分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 大容量57L 29 cm グリーン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ70cmxヨコ30cmxマチ29cm

・ポケットなし

・留め具の種類: フック

・表地: コットン

・重量:680g



【サイズ】

高さ : 4.83 cm

横幅 : 31.75 cm

奥行 : 42.67 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。