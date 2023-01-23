『エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 大容量57L 29 cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 04時 51分に出品され03月05日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 大容量57L 29 cm
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ70cmxヨコ30cmxマチ29cm
・ポケットなし
・留め具の種類: フック
・表地: コットン
・重量:690g
【サイズ】
高さ : 2.79 cm
横幅 : 33.02 cm
奥行 : 43.94 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8398円
296 入札履歴
終了
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