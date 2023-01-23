『BTM キャットタワー 猫タワー キャットツリー スリム 高さ134cm 弧形展望台 爪とぎポール おもちゃ付き 据え置き型 ネコタワー 組【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 38分に出品され03月10日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM キャットタワー 猫タワー キャットツリー スリム 高さ134cm 弧形展望台 爪とぎポール おもちゃ付き 据え置き型 ネコタワー 組
【商品説明】
・【動線を考える設計・省スペース】当社のキャットタワーは垂直デザインを採用しており、部屋面積を最適に活用しながら、猫が探検や遊びを楽しむための十分なスペースを提供します。スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！ また、適当な位置に穴開けとステップ台があり、上り下りがラクラク。愛猫は素晴らしいキャットタワーを持つことができ、自然な本能を満たし運動することができます。
・【商品仕様】サイズ：台座直径54cm×高さ134cm 重量（約）9.2kg 材質：天然松の木。わかりやすい取扱説明書も付きます。図解で部品明細、組立方法などをわかりやすく解説します。図にしたがって組み立てれば、すぐでき
【サイズ】
高さ : 1.83 cm
横幅 : 56.50 cm
奥行 : 56.60 cm
重量 : 11.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8398円
793 入札履歴
終了
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