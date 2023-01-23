BTM キャットタワー 猫タワー キャットツリー スリム 高さ134cm 弧形展望台 爪とぎポール おもちゃ付き 据え置き型 ネコタワー 組【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BTM キャットタワー 猫タワー キャットツリー スリム 高さ134cm 弧形展望台 爪とぎポール おもちゃ付き 据え置き型 ネコタワー 組



【商品説明】

・【動線を考える設計・省スペース】当社のキャットタワーは垂直デザインを採用しており、部屋面積を最適に活用しながら、猫が探検や遊びを楽しむための十分なスペースを提供します。スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！ また、適当な位置に穴開けとステップ台があり、上り下りがラクラク。愛猫は素晴らしいキャットタワーを持つことができ、自然な本能を満たし運動することができます。

・【商品仕様】サイズ：台座直径54cm×高さ134cm 重量（約）9.2kg 材質：天然松の木。わかりやすい取扱説明書も付きます。図解で部品明細、組立方法などをわかりやすく解説します。図にしたがって組み立てれば、すぐでき



【サイズ】

高さ : 1.83 cm

横幅 : 56.50 cm

奥行 : 56.60 cm

重量 : 11.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。