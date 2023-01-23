『ROCCAT ゲーミングヘッドセット Elo 7.1 Air ワイヤレス 2.4GHz ブラック/黒 PC/PS5/PS4/Switch(T【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 38分に出品され03月25日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ROCCAT ゲーミングヘッドセット Elo 7.1 Air ワイヤレス 2.4GHz ブラック/黒 PC/PS5/PS4/Switch(T
【商品説明】
・1 回の充電で 24 時間持続し、1 週間以上もワイヤレスで遊べる
・Superhuman Hearing が重要なゲーム内サウンドを増幅
・メガネに優しいメモリフォームクッション
・自動調整機能付き金属製ヘッドバンド
・高品質の 7.1 ワイヤレスサラウンドサウンド
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格8398円
246 入札履歴
終了
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